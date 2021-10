Wateroverlast polder Ypecolsga: "Mijn tractor pompt evenveel als het gemaal"

"Een simpele bui van 50 millimeter, dat moet het land makkelijk kunnen hebben. Zoveel chaos op het land dat is niet normaal, dan klopt er wat niet in het gebied", zegt de boer.

Schade en lasten

Johan Oerlemans heeft begin dit jaar met z'n broer de boerderij van zijn ouders in Ypecolsga overgenomen. Het was een moeilijk jaar. In het voorjaar raakten ze tweemaal hun mais kwijt en nu lijkt het net ingezaaide gras ook weer te verdrinken.

Oerlemans: "Dan heb je 30.000 euro aan schade aan de mais, 20.000 euro schade aan gras, dan betaal je waterschapslasten die hoger zijn dan mijn persoonlijk inkomen, no, waar doen je het dan voor?".