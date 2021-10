UNIS Flyers verliest in Den Haag met 3-1 van Hijs Hokij

In de eerste periode kwamen de hockeyers met 2-0 achter te staan in De Uithof. In de tweede periode werden geen goals gemaakt, waardoor de tussenstand na 40 minuten spelen nog steeds een 2-0 achterstand was. De hockeyers wisten nog een doelpunt te maken, maar kregen er ook weer een tegen. De einstand was 3-1.

Vorige week wist UNIS Flyers tweemaal ter winnen: in Thialf met 5-0 en in Zoetermeer met 7-3. Coach Mike Nason zag na die wedstrijden nog wel verbeterpunten, met name in het goed uitspelen van de wedstrijd. Nason gaf vooraf aan er bewust van te zijn dat UltimAir Hijs Hokij thuis vaak scherp speelt, dat bleek vrijdag ook het geval.

Zaterdag staat er een ontmoeting met de Snackpoint Eaters Limburg-Geleen op het programma. Volgens de hoofdcoach kan dat wel eens een moeilijke wedstrijd worden.