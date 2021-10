Aris wint in overtime van Den Helder Suns

Aris begon goed. De Leeuwarders schrokken niet toen Den Helder de eerste punten pakte. Aris had bij 6-5 voor het eerst een voorsprong te pakken en gaf die in het eerste kwart niet weg.

Driepunter thuisdebutant

Aris liep steeds verder weg bij Den Helder, mede door enkele fraaie driepunters. Onne de Moes mocht zijn eerste minuten in eigen huis maken en hij luisterde dat op met een driepunter. Zo was het na het eerste kwart 21-11.

In het tweede kwart kon Aris die voorsprong vasthouden. Wanneer Den Helder, met de Leeuwarder Sven Lemke in de ploeg, iets terugkwam, vergrootte Aris het verschil daarna onmiddellijk tot een punt of tien. Halverwege was het daardoor 41-30.

Lastig derde kwart

Na rust had Aris het lastig. Van 44-30 werd het 48-43 en zo was het verschil nog maar vijf punten. Verder liet Aris het niet komen: de score aan het eind van het derde kwart was 54-48.

Spannende slotfase

In het vierde kwart viel de ene na de andere driepunter. De marge werd weer wat groter in het voordeel van Aris en bij 66-56 leek het wel beslist. Den Helder gaf echter niet op en kwam terug tot 66-63. De bezoekers zaten in de flow en met een prachtige driepunter werd het zelfs gelijk: 66-66.

In de laatste minuten kwam Aris op 70-66, maar Den Helder bleef dichtbij en een minuut voor tijd was het weer gelijk: 70-70. Met nog 20 seconden op de klok kwam Den Helder voor het eerst sinds het eerste kwart op voorsprong: 70-72. Ryan Logan wist echter nog een verlenging af te dwingen: 72-72.

Driepunters in overtime

In de extra tijd lag het initiatief weer bij Aris. José Dimitri Maconda was goud waard voor Aris met twee driepunters. Den Helder probeerde het daarna nog wel, maar kwam niet verder dan 86-78.

Quin Cooper en Shaquille Doorson maakten beide 15 punten en waren daarmee topscorer aan de kant van de Leeuwarders.