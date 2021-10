Partycentrum De Stolp in Sneek is in de herfstvakantie één grote bouwplaats. Niet met echte bouwvakkers, maar met 'LEGO Masters'. Er is van alles van LEGO te zien, er zijn demonstraties en vrijdag waren de van televisie bekende bouwers Ernesto Lemke en Marco ten Hoff aanwezig. Voor de kinderen uren speelplezier.