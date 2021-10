VIDEO: Goutumer kachels vliegen als een lopend vuurtje over de toonbank

De kachelhandel in Goutum heeft het druk: door de hoge gasprijzen vliegen de kachels over de toonbank. Friezen kijken om zich heen op zoek naar alternatieve verwarming. Het bedrijf heeft het ook druk met de plaatsing van kachels, zegt manager Jeroen Roorda. "We zitten behoorlijk vol, we hebben altijd mensen tekort."