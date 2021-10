'Drie musketiers' weer bijeen bij Reggeborgh: "Het is een vertrouwd gevoel"

"Hoe oud waren we toen jongens?", vraagt Femke Kok aan Marrit Fledderus en Michelle de Jong, die antwoord geeft: "Vijftien of zestien." Kok: "Dan zijn we al zes jaar ploeggenoten. Maar we kennen elkaar al langer."

Kok (21), Fledderus (20) en De Jong (22) zijn nog maar jong, maar lopen al een poos mee in het schaatsen. Vroeger bij het Gewest Fryslân en nu zitten ze alle drie bij Reggeborgh. Voor Kok en De Jong wordt het hun tweede jaar bij coach Gerard van Velde. Fledderus is dit seizoen nieuw.

"Goede klik"

De drie vrouwen zijn ploeggenoten, maar ook goede vriendinnen. En volgens Fledderus hebben ze veel aan elkaar. "Op alle vlakken gewoon. Als we ergens mee zitten, gaan we naar elkaar toe. En op technisch vlak hebben we heel veel aan elkaar."

Het maakt dat de 'drie musketiers' het goed naar hun zin hebben, vertelt Kok. "Het is een vertrouwd gevoel, want je weet wat je aan elkaar hebt. We vullen elkaar heel goed aan en dat is waarom het zo goed klikt. En waarom we zoveel lol met elkaar hebben."