Habtamu de Hoop: Fokkens' reactie op opheffen buslijn 'te makkelijk'

"Ik vind het te makkelijk om het zomaar te accepteren", zegt De Hoop. "Ik las de reactie van de gedeputeerde in Fryslân, zij zei: het is nu eenmaal zo dat vervoerders ervoor kiezen om stations te schrappen vanwege de tekorten in de coronacrisis. Dat kun je accepteren, maar je kunt de vuisten er ook onder zetten."

De Hoop wist naar de vervoerders én naar de bestuurders. "Vervoerders hebben een verantwoordelijkheid, maar bestuurders moeten ook hun poot stijf houden en zeggen waar het geld voor bedoeld is. Er wordt te veel gekeken naar of een bus wel rendabel is of niet, maar je moet ook aandacht hebben voor de leefbaarheid."

Onderzoek

Staatssecretaris Steven van Weyenberg moet snel komen met een onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van buslijnen en haltes op het platteland, vindt De Hoop.

De Westereen

Aanleiding was het opheffen van de halte Noorder Stationsstraat bij het treinstation in De Westereen. Daardoor moeten inwoners van De Westereen straks kilometers lopen om de bus te pakken en verdwijnt de aansluiting met de treinverbinding van Leeuwarden naar Groningen.