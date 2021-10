Griepgolf plaagt sc Heerenveen: "We hopen dat ze fit zijn"

Zo staat er achter de naam van Sven van Beek een groot vraagteken. De centrale verdediger miste de laatste training en zijn inzetbaarheid tegen Utrecht staat op de wip.

Verdediging

Als Van Beek er niet bij is, dan vormen Ibrahim Dresevic en Nick Bakker het centrale verdedigersduo. Bakker maakte tegen Ajax zijn debuut voor sc Heerenveen en deed dat heel aardig. Hij speelde omdat omdat Ibrahim Dresevic ziek was, maar de Kosovaar is intussen weer beter.

Johnny Jansen: "Nick heeft het keurig gedaan tegen Ajax. Dresevic heeft hele goede wedstrijden gespeeld en soms wat mindere. En Sven van Beek is onze rots in de branding. We hopen dat ze alle drie fit zijn, maar dat gaan we morgen zien".