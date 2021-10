Jongeren in Raerd komen in opstand; nieuwbouwprijs starterswoningen flink gestegen

De jongeren van Raerd voelen zich voorgelogen door woningcorporatie Elkien, architect Wijffels en bouwbedrijf Zijlstra. Zondag komen de jongeren in opstand.

Ytsen Strikwerda van woningcorporatie Elkien begrijpt de reactie. "Ze waren nog in de veronderstelling dat de prijs 150.000 zou zijn, daar is in het begin ooit over gepraat. Dat was op de achterkant van een sigarendoos. In de loop van de jaren en helemaal met deze gekte zijn materialen flink duurder geworden en daardoor zijn de prijzen geëxplodeerd."

"Wij hebben er niet zo'n rol in gehad. Wij hebben alleen de grond beschikbaar gesteld en de contacten tussen aannemen, architect en dorp gelegd. Achteraf had het contact veel intensiever gemoeten en misschien had eerder aangegeven moeten worden dat de prijzen omhoog gaan. Maar dat is achteraf."

Niet de hoofdprijs

Hij begrijpt de teleurstelling bij de jongeren. "Het is altijd onze intentie geweest om het voor een sociale prijs in te brengen. Wij vragen er niet de hoofdprijs voor. Maar er wordt nu gedaan alsof anderen hier flink aan verdienen en dat moet ik toch wel bestrijden, want de prijzen zijn gewoon enorm geëxplodeerd."

"Wij hadden hier het liefst voor 125.000 euro de woningen neergezet, maar zo is het vandaag-de-dag niet. Daar kunnen wij niets aan doen en de aannemer ook niet. Het enige dat je kunt zeggen is: dat hadden ze eerder met elkaar moeten bespreken. Achteraf had dat beter gekund."