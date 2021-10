Vissen kunnen via duiker op Ameland gemakkelijker tussen zout en zoet water zwemmen

Het werk kostte ruim een miljoen euro en is deze week opgeleverd.

Wetterskip Fryslân begon in april met het verbeteren van de handen in de Ballumerbocht op Ameland. Er kwam een nieuwe, 600 meter lange persleiding tussen de rioolwaterzuivering en de bestaande visduiker in de dijk. De oude persleiding is verwijderd en er zijn verschillende aanpassingen gedaan.

Vissoorten als paling, glasaal, zeeforel, bot en stekelbaars worden gelokt naar een deur die vaker opengaat.

"Door de duiker in de nieuwe persleiding is er een lokstroom met een deur en die gaat ook vaker open dan vroeger, bijna elke cyclus van het getij", legt projectleider Frodo Verberg uit. "Vismigratie zorgt voor een betere visstand en dat heeft effect op het hele ecologische systeem en de waterkwaliteit."

Goed voor de visstand

Wethouder Piet IJnsen van Ameland is er blij mee dat het gezuiverde water wordt ingezet als lokstroom. "Daardoor heeft de vis in de Waddenzee nu veel vaker de gelegenheid om naar het zoete binnenwater te zwemmen of terug de zee op. Het effect van de vismigratie neemt sterk toe en dat is goed voor de visstand."

De duiker, een grote betonnen holle koker, ligt bij de Ballumerbocht vijf meter onder de kruin van de Waddenzeedijk. Wetterskip Fryslân bouwde de duiker in 2017 om het overtollige water uit de achterliggende polder naar de Waddenzee af te voeren.

Wetterskip Fryslân wil de trek van vissen door de duiker de komende jaren monitoren.