GGD Fryslân: "Vier op de vijf mensen op de IC is niet gevaccineerd"

Volgens De Graaf is corona echter niet de enige oorzaak van de druk op de zorg. "Het niet een specifiek coronaprobleem, wij hebben gewoon een zorgprobleem."

De Graaf ziet niet veel in het opnieuw invoeren van een mondkapjesplicht, zoals in andere landen. "Die mondkapjes zijn een wat omstreden maatregel. Het handen wassen, het afstand houden, thuisblijven bij klachten, testen, dat levert veel meer op."

Derde prik

Sommige mensen kunnen nu een extra vaccinatie krijgen, maar er is nog niet veel animo voor de derde prik. "Er zijn veel uitnodigingen verstuurd, zo'n elfduizend in Fryslân. En in de eerste drie weken zijn zo'n vijfhonderd prikken gezet. Het is echt voor de mensen met een slecht afweersysteem."