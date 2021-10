Acht finalisten voor Liet 2021 zijn bekend

De artiesten die in Neushoorn mogen spelen, zijn Adri de Boer, Bron, The Lone Wolf, Fokko Jan van der Ploeg, 2nd TRY, Rene de Jong & Lars Mulder & band, Volk!! en voormalig winnaar Sequens.

Een van de acht wordt de opvolger van MOSKEN, de band die in april bij Liet 2020+1 de juryprijs won. De winnaar van Liet 2021 gaat volgend jaar naar Liet International. Dat vindt plaats op 13 mei in het Deense Tønder.

Voor de artiest met de beste songtekst ligt de tekstprijs klaar. Die werd in april gewonnen door Sample Text. Toen was dat helaas nog zonder publiek, maar liefhebbers kunnen er op 17 november wel weer bij zijn. De kaartverkoop begint binnenkort via Neushoorn.

Ruim 1.700 publieksstemmen

Het Friese publiek heeft ruim 1.700 stemmen uitgebracht en daarmee doorgegeven wie zij in de finale willen zien. De meeste stemmen waren voor 2nd TRY en voor Rene de Jong, Lars Mulder en band. "Mooi dat er weer zoveel mensen meeleven", zegt Liet-voorzitter Gerard van der Veer. "We hebben acht mooie finalisten en ik weet zeker dat het een mooie avond wordt."

Op die avond staan niet alleen de acht finalisten op het podium. Er zijn ook weer drie crossover-acts: Friese artiesten die speciaal voor Liet de samenwerking zoeken. Dit jaar bestaan die duo's uit Jonathan Rhodes met Olaf Visser, Ginge met Faske en Willie Darktrousers met Marije de Vries.