Maken 'leenwoorden' een taal minder origineel? Die vraag staat centraal op symposium

"Een leenwoord is een woord dat oorspronkelijk uit een andere taal komt, uit het Frans bijvoorbeeld. Een Fries woord als 'aljemint' lijkt goed Fries, maar komt eigenlijk uit het Frans", legt Lútsen Kooistra uit. Hij is met anderen bezig een nieuwe Friese vertaling van de Bijbel te maken. Daarbij komen dergelijke kwesties aan de orde. "Sommigen vinden dat leenwoorden een taal minder origineel maken en dat je bijvoorbeeld 'hollanismen' (woorden uit het Nederlands) zo min mogelijk moet gebruiken. Op het symposium spreken we daarover met het oog op de nieuwe Friese Bijbelvertaling. Hoe gaan we daarmee om? Is het erg of niet?"

Verschillende sprekers komen aan het woord, over goed en soepel Fries, en wat er te leren is van vertalingen in andere minderheidstalen. Sprekers op het symposium zijn onder andere Nicoline van der Sijs, Willem Visser, Gerbrich de Jong en Hans Van de Velde.