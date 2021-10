Slagers in de hoofdrol in de nieuwe voorstelling van de Peergroup

Het stuk begint met een maaltijd, waarbij 75 man publiek in vijf gangen zo'n half varken opeten. Vlees eten is tegenwoordig niet voor iedereen meer vanzelfsprekend. Regisseur en artistiek directeur Dirk Bruinsma van de Peergroup vindt het echter een utopie om te denken dat alle mensen gaan stoppen met het eten van vlees.

Het moet allemaal wel kleiner, denkt Bruinsma: "We moeten niet groter, niet massaler, maar we moeten kleiner en dichterbij. Dus ook weer naar de bakker, naar de groenteboer, naar de boer en naar de slager. En daar moeten we zien wat ligt er in die vitrine. Kritisch zijn en ook het gesprek aangaan met de slager."

Voor het eten kunnen de mensen natuurlijk zitten, maar voor het deel waarbij het halve varken wordt uitgebeend, moeten de mensen zelf een plek vinden zonder stoelen. Iedereen krijgt een koptelefoon op met muziek en er worden beelden op de muren geprojecteerd, onder andere van het werk van de slagers, want niet iedereen kan dat met 75 man publiek goed zien.

"Ik was doodsbang"

De verschillende stukken vlees uit de voorstelling worden weer gebruikt voor het avondeten van de volgende voorstelling. Aan mensen die geen vlees eten, is ook gedacht. De eerste keer dat Bruinsma een slager vroeg om mee te werken was wel spannend: "Ik was doodsbang, maar hij zij onmiddellijk ja, 'want ik wil graag mijn verhaal vertellen'. En dat is de aanleiding voor deze voorstelling."

Het stuk wordt gespeeld van 29 oktober tot en met 28 november in De Molkfabryk in Burgum. Bruinsma zou het stuk ook graag in Amsterdam willen spelen.