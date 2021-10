Bewoners kunnen terug in het nieuwgebouwde Lichtpunt in Kollumerzwaag

Voor Machiel Talsma, interim-bestuurder bij het Lichtpunt, is het een hele klus. "In de nieuwbouw zijn nu vier appartementen bewoond en in de komende weken komen er steeds twee of drie bij." Daar is bewust voor gekozen. "Het gaat niet alleen om de verhuur, maar de mensen komen hier ook voor de dienstverlening."

Momenteel wordt er ook nieuw personeel gezocht. "Het vraagt wel iets dat er weer twintig nieuwe mensen komen. We hebben nu zo'n vijf vaste medewerkers, ook bestaande uit parttimers. Dus we zijn momenteel bezig om nieuwe werknemers te werven."

Talsma is wel trots dat het Lichtpunt weer verder kan. "De oudste bewoner heeft de sleutel gekregen." Tegelijkertijd is er sinds 18 oktober ook een baby gekomen als jongste bewoner. "Die is hier niet geboren, maar in het MCL-ziekenhuis. Hij is hier met zijn moeder uit Syrië gekomen. Ze woonde hier al een tijdje, maar zij heeft ook een nieuw appartement gekregen."

Oude bewoner terug

De oudste bewoner van het Lichtpunt is Jan Visser. "Toen de brand hier was, was de oudste bewoner hier ook al een van de bewoners. Toen is gezegd: jij komt hier terug, punt. Tijdelijk heeft hij vier jaar in Dokkum gewoond, maar nu is hij terug. Hij mocht als eerste een plekje kiezen", legt Talsma uit. Voor Visser zelf is het een mooie terugkomst. "Het voelt wel weer goed, je moet alleen even wennen. Maar het is een mooie plek. Ik heb hier al gewoond, maar toen was het oud en nu is het nieuw. Ik vind het mooi dat ik er weer woon."

"Het is een prachtige dag voor het Lichtpunt", besluit Talsma.