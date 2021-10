Cel geëist tegen in Fryslân actieve Brabander sloep- en caravandieven

De dieven waren actief in het hele land en namen ook boten uit Jutrijp, Woudsend en Wyns mee. In Drachten hebben ze begin afgelopen jaar vijf caravans gestolen. De mannen konden worden aangehouden nadat er camerabeelden op televisie zijn laten zien in het programma Opsporing Verzocht. Getuigen herkenden de mannen op het beeld.

Tegen de man van 55 is drie jaar cel geeist, omdat hij een leidende rol zou hebben gespeeld. Het stel werd eerder in Sneek al aangehouden. Over twee weken doet de rechter uitspraak.