Provincie wil exoten bestrijden: deze drie opties liggen op tafel

Het gaat om soorten die hier niet thuis horen, maar die zich wel snel verspreiden. Denk aan de reuzenberenklauw of de grote waternavel.

Drie opties op tafel

De provincie onderzoekt nog drie opties voor de aanpak. Die kunnen 100.000, 300.000 of zelfs 800.000 euro per jaar kosten. Veel geld, maar sinds 2018 heeft het bestrijden van exoten al zeker tien miljoen gekost. Met nieuw beleid moet ook meer worden gekeken naar het voorkomen van vestiging.

De eerste optie bestaat uit het weghalen en beheersen van de soorten die op de Unielijst staan, die door Europa samengesteld is. Met een tweede optie wordt die list aangevuld met Friese exoten die niet op de lijst staan, maar hier wel voor schade zorgen: bijvoorbeeld de watercrassula en de Aziatische duizendknopen.

Als laatste is er nog een optie waarbij de provincie nog meer ingrijpt en ook een deel van de verantwoordelijkheden en kosten van de overheden overneemt. Daarin zouden bijvoorbeeld ook de buksboom en de ambrosia (een grote veroorzaker van hooikoorts) moeten worden aangepakt.

Voorkeur voor tussenoptie

De provincie heeft zelf de voorkeur voor de tussenoptie. Provinciale Staten besluit op 15 december over de te kiezen richting. De bedoeling is ook dat er meer wordt ingezet op het beschermen van Natura 2000-gebied, het samenwerken met grondeigenaren en het optrekken met partijen in de verantwoordelijkheid voor exootproblemen.