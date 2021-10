Boeren keren CDA de rug toe, Friese voorzitter wil dat CDA perspectief geeft

De Nederlandse boeren hebben het vertrouwen in de overheid compleet verloren. Dat blijkt uit een onderzoek onder 981 boeren in opdracht van de Volkskrant. Bemoeizucht en onkunde bij de regering voeren de boventoon. Veel maatregelen die van boven aan de boeren worden opgelegd, sluiten helemaal niet aan bij de praktijk.

Verlies bij CDA

Volgens het onderzoek keren boeren manmachtig het CDA - vanouds dé boerenpartij - de rug toe. Vooral veehouders zouden, als er nu verkiezingen waren, op BoerBurgerBeweging stemmen. De christendemocraten zouden nog maar 4 procent van de boerenstemmen krijgen.

Voorzitter Joosten van het CDA Fryslân was donderdagochtend niet blij toen hij de krant uit de brievenbus haalde en het bericht las. Hij maakt zich zorgen over de komende gemeenteraadsverkiezingen: "Ik zou jokken als ik zei dat het niet zo was. We houden ons hart vast. Dat is een belangrijke peiling, hoewel gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk geen landelijke verkiezingen zijn."