Fryske Akademy deed onderzoek naar Zuid-Lauwerslands: "Nooit goed in kaart gebracht"

De conclusie van het verkennende rapport valt misschien te verwachten: er is een 'contacttaal' ontstaan in het Fries-Groninger grensgebied. Het contact tussen de beide provincies wordt weerspiegeld in de woorden en taalregels.

Bijna niets over bekend

In 2019 deed uit een ander onderzoek blijken dat er 'bijzonder weinig bekend' was over het Zuid-Lauwerslands. "De beschikbare kennis kon in twee bladzijden worden samengevat", zo staat in het rapport. Bovendien werd de streektaal in het verleden voor het gemak tot het Stadsfries van Kollum gerekend. Er was dus veel behoefte aan een onderzoek.

Zeven dorpen

In het onderzoek zijn zeven dorpen meegenomen: de polderdorpen Kollumerpomp, Warfstermolen, Munnekezijl en Burum, mar ook Gerkesklooster, Stroobos en Kollum. In totaal wonen daar een kleine 8.500 inwoners.

In elk dorp zijn twee sprekers van boven de 50 jaar geselecteerd en gevraagd om een lange lijst van woorden en zinnen over te zetten in hun eigen dialect. Daarvan zijn ook opnames gemaakt, zodat de klanken bewaard blijven.

Beinvloed

Nu blijkt dat er echt een nieuwe 'taalvariëteit' is ontstaan. Het Zuid-Lauwerslands is beïnvloed door het Fries, Nedersaksisch, Stadsfries en Nederlands.