Geen stroom voor nieuwe bedrijven in groot deel van Fryslân, uitbreiding ook niet mogelijk

De problemen op het stroomnet zijn veel groter dan eerder gedacht. Op sommige plekken is de maximale capaciteit bereikt. Daardoor raakt Fryslân 'op slot'. Bedrijven die in een vol gebied zitten, kunnen zodoende niet uitbreiden.

Belangrijke plekken voor industrie en bedrijven zoals Leeuwarden, Heerenveen en Wolvega liggen in 'rood gebied', waar de problemen het ergst zijn.

Bakkerij genoodzaakt buiten Fryslân te kijken

De industriële bakker Borgesius in Leeuwarden is daar een voorbeeld van. Het bedrijf wil graag uitbreiden, maar dat kan niet omdat Liander geen stroom kan leveren. Het bedrijf kijkt nu naar mogelijkheden om de uitbreiding ergens anders te realiseren. Het gaat in dit geval om een verlies van 40 arbeidsplekken voor Fryslân.

Liander is op dit moment bezig om bedrijven in regio's waar het stroomnet vol dreigt te raken op de hoogte te stellen. Een woordvoerder zegt dat uitbreiding in bepaalde gebieden voor een aantal jaren onmogelijk is.