Biologische hutspot voor Suderigge door samenwerking met Friese bioboer

Botma zocht een partij die dezelfde filosofie aanhangt en zo kwam hij uit aan de andere kant van de provincie bij de zorgcentra en koks van Hof en Hiem. In de keuken van Suderigge in Lemmer wordt iedere dag eten gemaakt voor zo'n 200 cliënten.

Suderigge

Gerrit Overwijk is 'hoofd Voeding' en hij is blij met de samenwerking. "Het is hartstikke lekker en gezond en medische en financieel verantwoord. Het had wel eerder gekund, maar wij zijn niet eerder met elkaar in contact gekomen. Producent Botma kwam bij ons en zei: wij leveren een mooie, smaakvolle groente. Is dat iets voor jullie? Wij zijn enthousiaste koks, dus wij zeiden: dat moet altijd gebeuren."

'Smaaksturing'

Ze doen ook aan 'smaaksturing' dat van ziekenhuis Antonius in Sneek komt. "Als de smaakpupillen door bijvoorbeeld ziekte achteruit zijn gegaan, dan proberen we door kruiden en toevoegingen de maaltijd zo weer op smaak te brengen, dat mensen die smaak weer herkennen", legt Overwijk uit. "Dan eten ze meer, blijven ze gezonder en nemen ze minder medicatie."