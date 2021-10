VIDEO: het 'Ja-woord' in de Friese Statenzaal

Voor Janieke Steenstra en Jan Douwe van der Meer uit Hallum is het een dag om nooit te vergeten. Zij mochten in de Statenzaal van het Provinciehuis in het huwelijksbootje stappen. Normaal gesproken gebeurt zoiets nooit. Maar omdat de zaal dit jaar 125 jaar in gebruik is, heeft commissaris van de Koning Arno Brok een uitzondering gemaakt.