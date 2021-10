Johannes met man en macht in de bus hijsen en dan op naar Balk

Hoe is ze eigenlijk op de bronsgieterij in Balk gekomen? Nou, lacht ze, Balk heeft mij gevonden. Ze kreeg een tip van een museumbezoeker dat een familielid van die persoon een bronsgieterij in Balk had. Of ze al iemand had om het beeld te gieten? Nee, en zo werd het dus Balk.

De oude arrestantenbus stond donderdagochtend klaar om het beeld te vervoeren. Schellingerhout ziet het wel zitten. "Met man en macht hijsen we straks Johannes in de bus ." Het wassen exemplaar wordt staand vervoerd. Het zal misschien hier en daar een beetje beschadigd raken, maar wat dat betreft voorziet de kunstenaar geen grote problemen.

Als alles goed gaat, komt Johannes van den Bosch in januari in brons terug naar Frederiksoord. Het hele proces van het bronsgieten en de bewerkingen duurt ongeveer drie maanden. Het beeld komt in het museum niet op een hoge sokkel te zien, maar "gewoon op straatniveau", aldus Schellingerhout.