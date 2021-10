Haar schaatsen zijn al 60 jaar oud, maar doen het nog prima. Tine Bouius uit Dokkum is 80 jaar en staat nog iedere week op het ijs in de schaatshal in Leeuwarden. Het schaatsen leerde ze als klein meisje op de sloot achter de boerderij van haar ouders en met haar man schaatste ze in 1986 de Elfstedentocht. Pas daarna besloot Bouius voor de techniek om ook op schaatsles te gaan.