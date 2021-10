Bearn Bilker: 'Beschouw ophef over pikante foto Alexia als leermoment'

Een opvallende foto van prinses Alexia op social media zorgde afgelopen week voor ophef. De prinses zit sinds kort in het buitenland, in Wales, op school. Op Instagram verscheen een foto waarop ze vol in de make-up en met weinig kleren aan samen anderen afgebeeld staat. Ze zouden naar een feestje gaan.

De mediacode verbiedt toch dat privébeelden van minderjarige royals getoond worden? We vroegen koninklijkhuisdeskundige Bearn Bilker om opheldering. Hij denkt dat de ophef meer over haar kleding gaat dan over de prinses zelf: "Zo'n foto doet het altijd goed, maar na verloop van tijd zijn de mensen het vergeten."

Je moet het zien als een leermoment, vindt Bilker, want ze is pas 16 jaar. Het is tegelijkertijd ook wel een beetje haar eigen schuld dat ze met een groepje op de foto is gegaan. Deze werd op Instagram gezet en vervolgens overgenomen door een website.