In alle Friese gemeentes meer dan 70 procent gevaccineerd

De vaccinatiegraad in het noordoosten wordt wel langzaam maar zeker hoger. Toen het RIVM anderhalve maand geleden voor het eerst lokale vaccinatiecijfers openbaar maakte, zaten Achtkarspelen en Dantumadiel nog op 64 procent.

Fryslân ruim vier procentpunt onder landelijk gemiddelde

In Nederland is de vaccinatiegraad onder 12-plussers gemiddeld 81,4 procent. Op de Waddeneilanden na zitten alle Friese gemeentes daaronder. Het Friese gemiddelde is 77 procent.

Dat de vaccinatiegraad het hoogst is op de Waddeneilanden is geen verrassing: de GGD Fryslân heeft meermalen gezegd dat de bereidheid van de eilanders om zich te laten vaccineren groot is. Bovendien is de GGD speciaal naar de Waddeneilanden gegaan om de eilanders te vaccineren.