Milieufederatie: "Te weinig capaciteit elektriciteitsnet schuld van Liander"

De lokale politiek moet ook meer de regie nemen in de aanpak van de problemen, vindt de Friese Milieu Federatie.

Zoals het er nu voor staat, kunnen boeren die een hoop zonnepanelen op het dak willen plaatsen of kleine duurzame initiatieven met opgewekte duurzame energie niet aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Ze moeten daar nog een tijd op wachten.

"Dat betekent dat veel van dat soort projecten in de wacht staan. We merken dat er door de hogere gasprijzen juist op dit moment veel behoefte is aan zonnepanelen voor grootverbruik. De netwerkbeheerder zegt daarover: je moet een paar jaar wachten", vertelt Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie.

Verduurzamen gaat langzamer

Het tempo van het verduurzamen gaat daardoor langzamer. "We maken ons zorgen. De energie die mensen nu hebben om plannen te maken wordt minder. Zelfs de kleine initiatieven moeten nu geduld hebben totdat er weer genoeg capaciteit is."

De tijd van waarschuwen is nu al voorbij, wat Van der Werf betreft. "Boem is ho, zeggen ze altijd, maar de 'ho' is al geweest."