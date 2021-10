Sportvisserij legt steigers bij Oosterwolde, ook voor mindervalide vissers

"Kijk, gelijk een snoek te pakken", zegt Tamme Smit terwijl hij naar een paar vissers in de verte wijst. Die vissers maken gebruik van een nieuwe steiger die Sportvisserij Fryslân heeft aangelegd. Dat is een overkoepelende organisatie die overal in Fryslân hoopt het vissen te verbeteren.

Toegankelijk

Smit werkt bij Sportvisserij en is enorm blij met de inzet van de organisatie. "We hebben bij deze vijver volledig nieuwe steigers gemaakt. Hier staan er drie op een rij en verderop staat er eentje op een bredere plek. Er zit een soort van loopplank bij, zodat mensen met een beperking ook kunnen vissen. We willen het voor iedereen toegankelijk maken."

Dat was nog een hele klus, want de wal was volledig dichtgegroeid. "Maar van het geld dat vissers betalen voor de vispas, kunnen wij dit soort projecten opzetten."