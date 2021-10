Knegt en Schulting vallen in Peking, wereldrecord op achtervolging

Knegt viel in de series van die afstand, Schulting in de kwartfinale. Beide Friezen zijn daarom uitgeschakeld op die afstand.

Sjinkie Knegt kon niet veel doen aan zijn valpartij. De Brit Niall Treacy ging vlak voor hem onderuit en de inwoner van Bantega kon de Brit niet meer ontwijken.

Schulting kwam ten val terwijl ze op kop lag in haar race. Ze verloor in de voorlaatste ronde even haar balans en gleed de kussens rond de baan in.

Meer Friezen

Knegt en Schulting zijn niet de enige Friezen in Peking, waar in februari ook de Winterspelen worden gehouden. Rianne de Vries eindigde in haar serie op de 1.500 meter als vierde en werd uitgeschakeld.

Bij de mannen plaatste Itzhak de Laat zich voor de halve finale op de 1.500 meter. In zijn serie werd hij eerste, in de kwartfinale tweede. Sven Roes komt donderdag nog niet in actie.

Wereldrecord

Het gemengde achtervolgingsteam haalde zonder problemen de halve finale. De Friezen Itzhak de Laat en Suzanne Schulting reden met Selma Poutsma en Jens van 't Wout zelfs een nieuw wereldrecord: 2.38,094.