Grote brand in centrum Leeuwarden; ramen en deuren sluiten

De brand is in het restaurant Bella Roma en is lastig te bereiken. "De brand zou zijn uitgebroken in de keuken", zegt Marten Klaas Brinksma. "En dat is daarna door het hele pand geslagen. Het is lastig te bestrijden omdat je binnendoor moet kijken of je bij de brand kan komen, dat is heel erg lastig."

Er is geen panieksituatie: "Maar je hebt te maken met dicht op elkaar gebouwde panden, dat is altijd lastig om te bereiken."

De brandweer probeert om te voorkomen dat de brand overslaat naar naastgelegen gebouwen. Bij de bestrijding van de brand wordt een hoogwerker ingezet. Ook de traumahelikopter is ter plaatse.

Deur forceren

Bij het ontruimen van de gebouwen in de buurt heeft de politie meerdere deuren geforceerd. "Als er niemand met een sleutel is, dan moet het zo", zegt Brinksma. "We moeten toch de gebouwen controleren."

Mensen in de buurt moeten ramen en deuren sluiten en mechanische ventilatie uitschakelen.

Foto's van de brand: