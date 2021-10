Brand in centrum Leeuwarden onder controle, huizen voorlopig onbewoonbaar

De brand brak donderdagochtend uit aan de Uniabuurt. Het hele blok is ontruimd. "De schade is enorm", vertelt Marten Klaas Brinksma van de brandweer. "Hele stukken van het gebouw zijn weggebrand. Het pand is nu ook nog niet veilig. Vooral mensen die boven of achter de pizzeria wonen kunnen voorlopig niet naar huis."

De brand zou zijn uitgebroken in de keuken van pizzeria Bella Roma. "En dat is daarna door het hele pand geslagen. Het is lastig te bestrijden omdat je binnendoor moet kijken of je bij de brand kan komen, dat is heel erg lastig."

Geen paniek

Er was geen sprake van een panieksituatie: "Maar je hebt te maken met dicht op elkaar gebouwde panden, dat is altijd lastig om te bereiken."