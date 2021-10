Einde gaswinning Burgum in zicht: "Maar zit er geen addertje onder het gras?"

Momenteel merken ze niets van de winning, zegt Bruining, ook al is de gaswinning al bijna vijftig jaar gaande. "Alles zakt wel mee. Dat merk je niet, maar de bodemdaling is er wel."

Daling kan vervelend worden

En ook dat zorgt voor onzekerheid. "We zijn nu 18 of 19 centimeter gezakt. In de toekomst kan dat nog heel vervelend worden. Dan kom je met de waterhuishouding in de knel, want je kunt het water niet meer eenvoudig afvoeren."

Dat niemand in het dorp nu niets merkt van de gaswinning, betekent ook dat het niet het gesprek van de dag is in Burgum. "Als het in het nieuws is, dan hebben we het er wel over. Mensen zijn ook wel blij met het besluit, maar niemand ligt er wakker van."