Shorttrackers tussen de 'marsmannetjes' bij eerste wereldbeker in China

Het is een hele ervaring. De Nederlandse shorttrackers vlogen maandag van Frankfurt naar Peking in een vliegtuig dat bijna leeg was, vertelt Suzanne Schulting. "Er zaten alleen maar schaatsers in, dus dat was top. Toen we aankwamen, liep iedereen als marsmannetjes in pakken."

Witte marsmannetjes

Sjinkie Knegt is niet zo onder de indruk van alle mensen in witte pakken. "Als je er niet de hele tijd naar kijkt, zie je ze ook niet, hè?"

De 'bubbel' waarin de shorttrackers in Peking zitten, is erg streng. "Je komt het terrein echt niet af. Overal staan mannetjes. Er komt ook niemand zomaar op het terrein zonder accreditatie. Het is net als op de Spelen, dat willen ze nabootsen", weet Schulting.