Capaciteitsproblemen elektriciteitsnet nog erger dan eerder gedacht

Bedrijven worden bijgepraat: situatie nijpend

Bedrijven in Fryslân die veel elektriciteit nodig hebben, worden op dit moment bijgepraat over de nijpende situatie. Die is te verdelen in twee categorieën: het leveren van stroom en het terugleveren van bedrijven aan het net, door bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Voor beide geldt dat er zowat geen kilowatt meer bij kan.

Het gaat om zogenoemde 'grootverbruikaansluitingen'. Dat zijn aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Binnenkort volgen nieuwe resultaten van een onderzoek van Tennet. Zij proberen met 'managementcongestie' te kijken hoe ze ruimte kunnen maken.

"Tegen een vergoeding worden dan wind- of zonneparken tijdelijk uitgeschakeld", zegt Hofland. Zo ontstaat er even ruimte op het overvolle net. Het is echter niet duidelijk of dat helpt. "In het ergste geval niet."