Waarschuwingen voor harde wind en hoogwater bij het kustgebied

Het KNMI geeft aan dat er donderdagmiddag windstoten van rond de 75 kilometer per uur voor kunnen voorkomen. In de kustgebieden kan het zelfs oplopen tot 80-90 kilometer per uur. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar last van krijgen. Er volgen ook buien, die nemen in de loop van de avond weer geleidelijk aan af.

De wind uit het westen tot noordwesten is krachtig of hard, zo voorspelt weerman Piet Paulusma. Vrijdag volgt hetzelfde weer van buien en stormbuien met windstoten met een kracht van acht of negen.

Waarschuwingen bij de veerdam

Gemeente Ameland waarschuwt dat de veerdam in Nes kan onderlopen. Om 10.30 uur is de verwachte waterstand zo'n 2.23 meter +NAP en rond 23.20 uur 2.34 meter +NAP. Mensen kunnen de auto of de fiets beter niet bij de veerdam parkeren, zegt de gemeente. Ook het lage gedeelte van parkeerterrein P1 komt waarschijnlijk onder water te staan.

De politie geeft ook een waarschuwing op sociale media: