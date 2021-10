Code geel voor harde wind; meldingen van stormschade in Fryslân

Er wordt stormschade gemeld vanuit Oudehaske, Aldeboarn, Leeuwarden en Akkrum en waterschade bij het bedrijf Avek in Surhuisterveen.

Code geel geldt in eerste instantie donderdagochtend tot 9.00 uur, en daarna ook van 12.00 uur tot middernacht. Er wordt ook hoogwater verwacht bij Ameland, Holwerd en Schiermonnikoog.

Het waait niet alleen hard, er zijn ook veel buien. Die nemen in de loop van de avond weer geleidelijk aan af. "De zon kan er zelfs nog even bij komen", zegt weerman Piet Paulusma.

Vrijdag opnieuw

De wind uit het westen tot noordwesten is krachtig of hard, zegt Paulusma. Vrijdag volgt hetzelfde weer van buien en stormbuien met windstoten met een kracht van acht of negen.

Waarschuwingen bij de veerdam

Gemeente Ameland waarschuwt dat de veerdam in Nes kan onderlopen. Om 10.30 uur is de verwachte waterstand zo'n 2.23 meter +NAP en rond 23.20 uur 2.34 meter +NAP. Mensen kunnen de auto of de fiets beter niet bij de veerdam parkeren, zegt de gemeente. Ook het lage gedeelte van parkeerterrein P1 komt waarschijnlijk onder water te staan.

De politie geeft ook een waarschuwing op sociale media: