Eerbetoon aan ouderen: twee muurportretten op tehuis in Leeuwarden

Aéro, zijn echte naam is Matthieu Croyal, heeft dit werk gemaakt in opdracht van Writer's Block Murals in Leeuwarden. Hij komt eigenlijk uit de graffiti. Zijn eerste kunstwerk maakte hij in 1997.

Negen dagen in weer en wind

Dit is zijn eerste kunstwerk in Leeuwarden. Als het goed is, is dit werk woensdagavond klaar. Dan heeft hij negen dagen lang in weer en wind aan de portretten gewerkt. Aéro gaat donderdag terug naar Frankrijk voor een nieuw project.