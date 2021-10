Friezen het bangst voor actuele gevaren zoals besmetterlijke ziektes

Aanleiding van de peiling is het risicoprofiel dat de organisatie eens in de vier jaar moet aanpassen. In dat profiel worden alle mogelijke risico's beschreven met de acties die daarbij nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan rellen, een aanslag, een uitbraak van een besmettelijke ziekte of een overstroming.

Dat de dijken doorbreken en dat Fryslân onder water komt te staan, zal niet snel gebeuren Ook de kans op een ongeluk met een vliegtuig of een groot schip is niet iets waar Friezen zich meteen zorgen over maken. Maar van een besmettelijke ziekte zoals corona of een langdurige stroomstoring, zien Friezen wel het risico in.

Bang voor actuele gevaren

Volgens Sytske Balt van de Veiligheidsregio Fryslân zijn de mensen het bangst voor dingen die ze het vaakst zien of meemaken. Dat verklaart dat de angst voor besmettelijke ziektes bovenaan staat. Een overstroming vanuit zee zegt de mensen niet zoveel, want ze lopen niet het risico dat ze dat zullen meemaken.