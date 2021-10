Opvang van vluchtelingen in Fryslân: "Op korte termijn niet wat extra's"

Brok is voorzitter van de provinciale regietafel en werkt in het vluchtelingenvraagstuk samen met Fred Veenstra, de voorzitter van Vereniging van Friese Gemeenten. Op dit moment zijn er in Fryslân 600 plekken in Leeuwarden, 500 plekken in Balk en 150 plekken in Heeg geregeld. "Als alle provincies nu extra capaciteit beschikbaar stellen, dan is het acute probleem in Ter Apel er ook niet meer."

Probleem van het gehele land

Wel merkt Brok op dat de situatie in de ene provincie niet te vergelijken is met die in een andere provincie. Vaak is er buiten de Randstad meer mogelijk wat de aard en schaal betreft, zo concludeert hij.