Overlooppolder bij De Hoeve bijna klaar voor 50 olympische zwembaden vol water

Er past een hele plens water in de Roordapolder: vijftig olympische zwembaden vol van elk 50 bij 25 meter. Als de polder 'in werking is', staat er ongeveer een halve meter water. Zakt het boezemwater, dan zakt het water in de polder langzaam mee. Het loopt via een smalle buis terug in De Lende.

Wetterskip Fryslân is in augustus met het werk aan de Roordapolder begonnen. Ze werken nauw samen met natuurorganisatie It Fryske Gea die de polder in beheer heeft.

De Roordapolder ligt vlak naast De Lende die onderdeel is van de Friese boezem. Dat is het hoofdstelsel van meren, kanalen en vaarten in de provincie Fryslân die met elkaar in verbinding staan. Met een hoge waterstand in de boezem wordt 30 centimeter boven normaal bedoeld. Dan stroomt het water de overlooppolder in.

Groter plan

De waterberging in de Roordapolder is onderdeel van een groter plan. In de beekdelta van De Lende bij De Hoeve en bij Wolvega wordt de komende drie jaar 102 hectare grond opnieuw ingericht. Dat moet leiden tot meer biodiversiteit, verbeterde waterkwaliteit, meer wateropslagcapaciteit en de mogelijkheid om te recreëren in het gebied. Naast de Roordapolder by De Hoeve zijn onder andere de Catspolder bij Wolvega, de polder IJkenverlaat, ook bij De Hoeve, en de Hoekstrapolder zuidelijk van Oldeholtpade onderdeel van het plan.