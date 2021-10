Bushalte treinstation De Westereen met opheffing bedreigd: "Straks 2 km lopen voor de bus"

In de brief gericht aan de Provinsje Fryslân schrijft Dorpsbelang De Westereen dat ze er moeite mee hebben de provincie als betrouwbare overheid te zien. Postma: "In een vooroverleg voor de herinrichting van het dorp is er overleg geweest van dorpsbelang en de gemeente met de provincie. Toen hebben wij al aangegeven dat we deze halte beslist willen behouden. Daar hadden we overeenstemming over met de gemeente. Er zijn ambtelijke beloften gedaan. En een week later kregen we een kille e-mail dat deze halte ook komt te vervallen. Dat is voor ons onacceptabel."

Dorpsbelang wil dat de halte Noarder Stasjonsstrjitte blijft, ook omdat er veelvuldig gebruikt van wordt gemaakt. Drieduizend overstappen per jaar, zo schrijven ze in de brief aan de provincie.