Bus stopt niet meer bij treinstation De Westereen, dorpsbelang komt in actie

In een brief aan de provincie Fryslân schrijft Dorpsbelang De Westereen dat ze er moeite mee heeft de provincie als betrouwbare overheid te zien. In het provinciale Transitieplan Openbaar Vervoer staat dat bus 62 niet meer door het centrum van het dorp gaat rijden. Twee haltes komen te vervallen. Daar is Dorpsbelang het mee eens. Het is een goede zaak dat zwaar verkeer, zoals ook bussen, zo weinig mogelijk door het centrum rijdt. Dergelijk verkeer moet gebruik maken van de oostelijke rondweg.

Wat niet eerder gezegd is, maar nu wel blijkt, is dat de bus ook niet meer de halte bij het treinstation aandoet. Dorpsbelang is van mening dat de halte Noarder Stasjonsstrjitte moet blijven. Die wordt veel gebruikt. Drieduizend overstappen per jaar, aldus Dorpsbelang in hun brief aan de provincie.

Het wordt ook een probleem voor statushouders uit de omringende dorpen die op De Westereen boodschappen doen. Die stappen nu in en uit de bus in de Skoallestrjitte. Die halte verdwijnt en dat is de halte Noarder Stasjonsstrjitte een alternatief wat niet gemist kan worden, vindt Dorpsbelang.