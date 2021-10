Oude school in Sneek gaat opnieuw open voor vluchtelingenkinderen

De veertig kinderen gaan na de herfstvakantie naar de Sneker school. De school was tot vorig jaar open, maar omdat er steeds minder leerlingen waren is de school opgeheven.

Ombouwen

Het gebouw is van een kinderdagverblijf, maar kan al snel weer worden gebruikt. Op maandag 25 oktober zijn de eerste lessen. Na 1 mei wordt het gebouw weer gebruikt als kinderdagverblijf.

De veertig vluchtelingenkinderen zitten in een herberg in Heeg, met nog 110 andere vluchtelingen. De gemeente Súdwest-Fryslân is verwantoordelijk voor het onderwijs voor de vluchtelingen.

Verdeling

Er zijn ook kinderen van het azc in Sneek die les krijgen. Dat gebeurt op de Master Amiko-school. De gemeente kijkt met die school naar een verdeling van de kinderen uit Heeg en Sneek over beide gebouwen.