Overal minder vlinders van jeukrups, behalve in Fryslân

Vooral in het zuiden is er een grote afname in het aantal vlinders. Dat er minder vlinders zijn, betekent nog niet dat de eikenprocessierups verdwijnt, zegt het Kenniscentrum Eikenprocessierups op Nature Today.

De eikenprocessierups, die voor veel overlast zorgt, wordt in de loop van de zomer een vlinder. Deze zomer zijn er 51.000 van die vlinders gevangen. Dat is 40 procent minder dan in 2019 en 67 procent minder dan in 2018. Van 2020 zijn er geen cijfers, omdat er toen iets is misgegaan bij de metingen.

In de zuidelijke provincies is het aantal vlinders met 85 procent gedaald ten opzichte van 2019. In het noorden is de daling, met uitzondering van Fryslân dus, 20 procent.

Meerdere verklaringen

Volgens het kenniscentrum zijn er meerdere verklaringen voor de afname in het aantal vlinders: het koude voorjaar, de natte augustusmaand, een snelle bestrijding van de rups en meer natuurlijke vijanden.

Jeukrups nog niet weg

Het is wel bekend dat eikenprocessierupsen zich een paar jaar rustig kunnen houden en daarna weer opduiken, zeggen deskundigen. Het betekent dus nog niet dat de jeukrups verdwijnt uit Nederland.