Verkeerslichten op brug Kootstertille als tijdelijke oplossing voor zwaar verkeer

Sinds een week mogen zware vrachtwagens niet meer over de brug, omdat die daar niet sterk genoeg voor is. Dat zorgt voor veel geld- en tijdverlies voor bedrijven bij de brug, omdat ze moeten omrijden. Ook bussen mogen niet meer over de brug.

Met de verkeerslichten kan eenrichtingsverkeer worden ingesteld. "Op dit moment kijken we naar welk type stoplicht het zou moeten worden", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Avine Fokkens.

Er zijn twee opties: een gewoon verkeerslicht dat van rood op groen springt, of eentje die alleen op rood springt als er zwaar verkeer aankomt. "Dat moet uiterlijk over een paar weken duidelijk zijn. Ik hoop eigenlijk nog wat eerder."