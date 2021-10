Waddenvogels bij Westhoek krijgen geen hulp van stoplicht

Duizenden vogels komen op deze plaats bij elkaar. Maar omdat mensen het mooi vinden om dat van dichtbij te bekijken, komen ze geregeld in de kwelder.

De verstoring die die bezoeken veroorzaken kost de vogels veel energie, omdat er eigenlijk geen goede alternatieven zijn in de omgeving van dat hoogwater. Er wordt wel nagedacht over een systeem dat die bezoekers waarschuwt dat het op dat moment niet een goed idee is om de kwelder op te lopen. Maar hoe dat precies moet, is nog niet uitgevonden.

Een groot, rood stoplicht wordt het in ieder geval niet. "Dat vinden we niet passend", zegt Van Kreveld. Vanuit de provinciale politiek zijn hier ook eerder vragen over gesteld. Daar werd ook gezegd dat het mogelijk beter was om mensen goed voor te lichten over wat er wel en niet kan.

Betere balans

"Een echt verkeerslicht zou wel duidelijk zijn, maar dat is niet de bedoeling", zegt Van Kreveld. "We willen een betere balans vinden tussen de periodes dat vogels in de kwelder zijn voor rust en de momenten dat volgens niet in de buurt zijn en mensen alle ruimte kunnen krijgen."

Maar die informatie is nu ook al beschikbaar: er staat een informatiebord in de kwelder. Maar veel mensen wandelen daar voorbij, is de ervaring. Ook omdat dat bord niet op een hele gunstige plek staat. "Er staan vaak auto's voor geparkeerd."

Oplossing internationaal toepasbaar

Toch gaat de zoektocht naar een oplossing door. "Het is ook een pilot", zegt Van Kreveld. "Wat we hier doen, kan dan ook op heel veel andere plekken gebruikt worden. Niet alleen in Nederland, want dit probleem speelt ook internationaal op veel plekken."

De hoop is dat er in het voorjaar van 2022 een oplossing is.