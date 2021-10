Sterke Jerke is als eerste terug in Workum en wint Strontrace

Andere schepen zijn momenteel nog in Amsterdam of nog maar net voorbij Warmond. "Dat duurt dus nog even", zegt Milders. "In de loop van vandaag verwachten we ze weer in Workum. Sommigen in het licht, maar misschien ook pas als het weer donker is."

Dat de verschillen zo groot zijn geworden, komt door de weersomtandigheden. "Het is behoorlijk gaan waaien op de Kaag. Dat is een stuk met veel vlagen. De schepen die voorop lagen, hadden daar minder last van."