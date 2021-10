Leeuwarder bedrijf helpt het COA aan schepen voor opvang van asielzoekers

Het gaat in Rotterdam om een passagiersschip dat gewoonlijk reizen over de Rijn maakt. Het heeft voorzieningen als een salon, keuken en restaurant, en er zijn een zestigtal hutten aan boord. Volgens directeur Mark Jongedijk van Slaapschepen.nl is het de bedoeling dat er maximaal negentig asielzoekers opgevangen kunnen worden op het schip.

Slaapschepen.nl is door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gevraagd om het schip te regelen voor de opvang. "Ze bellen ons en dan doen wij ons ding en leveren het schip. Dat is in wezen wat wij anders ook doen, we leveren ook schepen aan andere klanten."

Op dit moment ligt er bijvoorbeeld een schip bij de Afsluitdijk, als onderdak voor het personeel dat daar aan het werk is.

Meer inzet

Jongedijk gaat ervan uit dat de komende tijd meer van zijn schepen in zullen worden gezet. Concrete afspraken daarover zijn er echter nog niet. "We hebben een tiental schepen die we kunnen inzetten als er een aanvraag komt." Een deel daarvan zal in het voorjaar wel weer beschikbaar moeten komen voor andere opdrachtgevers.

Het schip in Rotterdam is in eerste instantie voor maximaal drie maanden gehuurd. Het personeel dat op het schip in wordt gezet, wordt geregeld door het COA of de gemeente Rotterdam. Wel levert Slaapschepen.nl een tal technici die verstand hebben van het schip.