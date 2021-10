Jorrit Bergsma maakt van 5 kilometer 'speerpunt' in olympisch seizoen

Naast de 5 en de 10 kilometer hoopt Bergsma ook de massastart te kunnen rijden op de Olympische Spelen. "Ik moet ervoor zorgen dat ik me individueel plaats. Als ik dat doe, wil ik ook wat moois laten zien op de massastart", vertelt de 35-jarige schaatser.

Bergsma rijdt over anderhalve week het NK afstanden als eerste langebaanwedstrijd. De winst op die wedstrijd is echter niet het doel. "Natuurlijk pak je een titel of een medaille mee als je die mee kunt pakken. Het belangrijkste is dat we ons plaatsen voor de wereldbekers en een goede eerste periode kunnen rijden. En naar het OKT toe kunnen werken."

Anema heeft daar wel vertrouwen in, maar weet dat Bergsma geen steekjes kan laten vallen. "De prestatiedichtheid is ontzettend hoog in Nederland. Maar Jorrit is gemotiveerd en heeft een strak seizoen afgewerkt tot nu toe."