Kringloopwinkel Koudum in enkele dagen asbestvrij: "Enorm aan het werk geweest"

Er komt een verdieping bij door de verbouwing. De zaken zijn nu goed voor elkaar. Drie jaar geleden kwam de kringloopwinkel nog in de publiciteit, omdat ze ineens grof geld moesten betalen aan de gemeente Súdwest-Fryslân voor het afvoeren van afval. Het dorp kwam in actie om dat tegen te houden. Anders was dat het einde geweest van de kringloopwinkel.

De naam is ook veranderd van 'Emmaus' in 'Op 'e Nij'. Vrijwilliger Jeanet Metzlar vertelt dat ze in een paar dagen tijd geweldig veel hebben gedaan. "We hebben er een hele verdieping bij gekregen en het dak is vernieuwd. Er is allemaal isolatie aangebracht, nieuwe goten en nieuwe vloerbedekking. We zijn enorm hard aan het werk geweest."